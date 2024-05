Brugherio: ufficio postale fuori uso causa ladri, le alternative per i cittadini

I brugheresi rimasti senza l’ufficio postale di piazza Giovanni XXIII per i danni ingenti causati dai ladri che, alla vigilia del primo maggio, hanno tentato un assalto al bancomat, esagerando un po’, dovranno fare riferimento a Carugate, a San Damiano o San Maurizio al Lambro, a seconda delle esigenze, fino al termine delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza dello stabile. Lo fa sapere Poste Italiane in una nota.

Brugherio: ufficio postale fuori uso causa ladri, a Carugate per la corrispondenza in giacenza e operazioni bancarie

Brugherio ufficio postale

La sede di via piazza Giovanni XXIII non è infatti operativa, l’esplosione ha compromesso l’intera struttura.

Per il ritiro della corrispondenza in giacenza, per il pagamento delle pensioni e per alcune operazioni Bancoposta legate ai conti (Versamento di assegni bancari/circolari su libretti di risparmio cartacei, incasso bonifici domiciliati, richieste di sostituzioni carte Postamat e carte Libretto ecc) i cittadini possono rivolgersi al l’Ufficio Postale di Carugate in via San Francesco D’Assisi, 1 dove è stato attivato uno sportello dedicato. L’Ufficio di Carugate è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

Brugherio: ufficio postale fuori uso causa ladri, a San Damiano o San Maurizio al Lambro per gli altri servizi

Per tutti gli altri servizi sono a disposizione gli Uffici Postali di San Damiano di via della Vittoria, 43 e di San Maurizio al Lambro in Via della Repubblica, 23 e gli altri uffici postali del territorio.