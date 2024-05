Monza torna alla normalità dopo l’allerta meteo: riaperto anche il sottopasso di via Lario

Con la riapertura, venerdì mattina, del sottopasso di via Lario, la viabilità di Monza è tornata alla normalità dopo i due giorni di allerta meteo con esondazione del Lambro in alcuni punti della città e chiusura di diverse strade.

L’ultimo aggiornamento della polizia locale dice che il sottopasso della Statale 36 è tornato transitabile alla circolazione veicolare e pedonale alle 9.15 ripristinando le condizioni normali della viabilità.

Monza torna alla normalità dopo l’allerta meteo: riaprono scuole, Nei e Giardini reali

Venerdì 17 maggio hanno riaperto anche le scuole dell’area vicina al Lambro, per cui era stata decisa la chiusura in via precauzionale, il centro Nei e il parco di Monza con i Giardini reali.