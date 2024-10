Vimercate: aperte le candidature per le benemerenze, la premiazione torna a Palazzo Trotti

Sono aperte fino a domenica 17 novembre le proposte di candidatura al titolo di Cittadino Benemerito di Vimercate. La cerimonia di premiazione, tradizionalmente in programma nei giorni che precedono il Natale, tornerà nelle sale storiche di Palazzo Trotti, riaperte alle attività istituzionali dopo i lavori di restauro.

Vimercate: aperte le candidature per le benemerenze, come presentare proposte e motivazioni

Il sindaco Francesco Cereda invita quindi consiglieri comunali e associazioni vimercatesi a candidare persone o associazioni che ritengano meritevoli del premio. I riconoscimenti sono destinati a “persone, Enti e Associazioni che si sono particolarmente distinti nei campi delle scienze, delle lettere o dell’arte, nel mondo del lavoro, della scuola, nelle attività sociali, assistenziali e sportive, contribuendo in questo modo a fornire alto prestigio alla città“, si legge in una nota. Insieme a quelle individuate dalla giunta, queste proposte comporre la rosa in cui si deciderà l’assegnazione del riconoscimento.

Le proposte di candidatura, corredate da documentazione con breve profilo del candidato e le motivazioni, vanno inviate alla Segreteria del sindaco (segresindaco@comune.vimercate.mb.it) oppure a Spazio Città.