Vimercate e Cem introducono la spazzatrice elettrica per pulite meglio i marciapiedi

Arriva la spazzatrice elettrica per pulire strade, ma anche marciapiedi a VimercateL’Amministrazione Comunale in collaborazione con CEM Ambiente ha introdotto un nuovo servizio di pulizia strade che si affianca al tradizionale spazzamento.

L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente l’efficacia e il rendimento della pulizia delle strade e di portare maggiore attenzione non solo alla pulizia delle strade ma anche ai marciapiedi, delle piazze pedonali, delle piste ciclabili e dei parcheggi.

Vimercate e Cem introducono la spazzatrice in centro e a Oreno

La spazzatrice elettrica, guidata da un operatore specializzato, sarà in servizio dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e sarà utilizzata nel centro storico di Vimercate, in piazza Marconi e ogni 15 giorni anche nel centro storico (zona pedonale) del borgo di Oreno. Sarà attiva nelle vie centrali e ad alta frequentazione.

Il mezzo potrà essere impiegato anche negli altri quartieri dopo eventi particolari, spostamento per il quale l’Amministrazione sta trovando una soluzione in quanto l’idropulitrice non ha autonomia tale per spostarsi dal centro verso agli altri quartieri ma necessita di un mezzo con pianale su cui caricarla.

Questo nuovo mezzo è ideale per raccogliere piccoli oggetti abbandonati e grazie alla lancia con getto d’acqua potrà ripulire le aree interessate dalla sporcizia localizzata. La spazzatrice è inoltre dotata di un aspiratore e di una pinza per la raccolta manuale dei rifiuti.

In questa prima fase sarà valutata l’efficacia nelle zone del centro e in caso sarà possibile una rimodulazione per ottimizzare l’efficienza.