Porte aperte all’asilo nido Giro Girotondo completamente rinnovato a Vimercate. Il plesso di via XXV Aprile di proprietà comunale è stato rinnovato grazie a un milione di euro di fondi Pnrr e già da qualche settimana i bambini della fascia 0-3 anni sono tornati a fare lezione. L’amministrazione Cereda però ha voluto mostrare alla cittadinanza venerdì pomeriggio 27 settembre come gli spazi della scuola sono stati ristrutturati per rendere l’edificio più accogliente ed adeguato per i piccoli studenti e i loro insegnanti.

Vimercate riapre le porte dell’asilo nido Giro Girotondo rinnovato coi fondi Pnrr e la collaborazione con Gaia

Vimercate – Inaugurazione asilo Giro tondo, dopo lavori di ristrutturazione. Settembre 2024.

I locali sono stati affidati alla cooperativa Gaia che in collaborazione con il Comune di Vimercate ha riaperto il centro con nuovi servizi. Mentre in un’ala al piano superiore sono in corso opere di rinnovamento per locali destinati a OffertaSociale sempre con finanziamenti Pnrr.