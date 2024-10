Sindacato inquilini Cisl Mb e Lecco, il nuovo segretario Taino: “Il problema casa non è solo quello degli studenti”

Un nuovo segretario generale per il Sicet Cisl, il sindacato inquilini Monza Brianza Lecco. Il direttivo, riunito lunedì 21 ottobre nella sede sindacale di Monza ha eletto Danilo Taino che sostituisce Giulio Oreggia e sarà affiancato in segreteria da Andrea Massironi e Isidoro Pavesi. Taino, nel sindacato dal 1982 nella sua relazione ha ricordato che i problema abitativo in Italia: “riguarda migliaia di persone che non hanno più i redditi a sufficienza per vivere in una casa in affitto o che, addirittura, sono troppo poveri per stare nelle case popolari” e non solo, come sembra ultimamente, “quello di studenti che non trovano posto negli alloggi universitari e che devono affrontare spese d’affitto spropositate”. L’obiettivo, ha aggiunto è trasformare il problema in un allarme collettivo “noi non troviamo la casa, noi non riusciamo a pagare la casa”.

Sindacato inquilini Cisl, nuovo segretario: “Politica ed economia tornino a occuparsi del diritto alla casa”

“Noi cittadini – ha aggiunto il neo segretario Sicet Cisl Mb – dobbiamo riconquistare il diritto ad avere una casa che sia dignitosa e che abbia un prezzo che siamo in grado di sostenere. Una fascia intera di popolazione sta pian piano uscendo dal mercato della casa perché i redditi da lavoro non aumentano mentre tutte le altre spese crescono senza nessuna possibilità di fermarle. Il diritto alla casa deve tornare a essere riconosciuto e affrontato dalla politica e dall’economia”. Il segretario generale lombardo Sicet Cgil Leo Spinelli, ha aggiunto: “Dobbiamo fare pressione sulle istituzioni affinché recuperino e mettano a bando tutte le abitazioni disponibili del patrimonio pubblico per dare una risposta al maggior numero di persone soprattutto in questo periodo caratterizzato da un incremento degli sfratti”.

Sindacato inquilini Cisl, nuovo segretario: “Il problema casa deve diventare collettivo”

Un appoggio al nuovo corso arriva dalla Segreteria della CISL Monza Brianza Lecco “Riteniamo che all’interno del mondo CISL il servizio offerto dal Sindacato degli inquilini sia parte integrante della risposta alle esigenze diversificate dei nostri iscritti” ha commentato Annalisa Caron, componente di Segreteria. “Crediamo fortemente nella presa in carico della persona nel suo complesso, realizzabile solo rafforzando la capacità di collaborare con le reti sociali presenti sul territorio e, ancor prima, con le categorie sindacali e gli altri servizi interni alla CISL”.