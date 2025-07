Provincia MB: successo per il bando che ricerca sponsor privati per il pubblico

La Provincia di Monza e Brianza ha chiesto aiuto e gli imprenditori hanno risposto: sono già quattro le aziende che hanno accettato di sponsorizzare interventi di manutenzione nelle scuole superiori e in altri edifici pubblici.

Per ora l’ente brianzolo può contare su 135.000 euro che saranno erogati dalle ditte ma l’importo potrebbe aumentare nel giro di qualche mese: gli uffici hanno esaminato le prime adesioni all’avviso pubblicato a fine aprile e hanno accolto le proposte presentate dalla Carbotermo di Milano, dalla monzese Santamaria, dalla Vella Salvatore di Inveruno e dalla Seam di Misinto.

Provincia MB sponsorizzata: come funziona

Alcune ditte verseranno nelle casse di via Grigna un contributo economico mentre altre effettueranno direttamente le opere concordate con i tecnici: la Provincia gratificherà la loro generosità invitando gli imprenditori ad alcuni eventi, riconoscendo il loro contributo con targhe specifiche o, a seconda della cifra stanziata, citando il loro sostegno nei comunicati con sui saranno illustrati i lavori eseguiti. Gli stabili da sistemare sono stati individuati dalla Provincia in base alla vicinanza territoriale con i benefattori, con una eccezione: l’allestimento definitivo dell’auditorium Egidio Ghezzi che sarà progettato e realizzato dalla Vella Salvatore srl.

«Una decina di anni fa la sala convegni è stata sistemata in modo dignitoso con le poche risorse a disposizione – spiega il presidente Luca Santambrogio – l’impianto audio è buono, ma a ogni iniziativa dobbiamo posizionare e rimuovere le sedie. Con questo intervento potremo completare la struttura».

Provincia MB sponsorizzata: il bando

Il presidente Santambrogio, e non solo lui in via Grigna, è quasi stupito dell’esito del bando: «Siamo partiti in sordina, anche perché il momento economico è difficile per tante imprese» ammette.

Poi prosegue: «Abbiamo avuto una buona risposta. Oltre a quelle che hanno aderito formalmente ci sono altre società e banche interessate a investire per sistemare le scuole: noi, del resto, abbiamo proposto una formula che consente loro di ottenere alcuni vantaggi fiscali e l’abbiamo promossa durante alcune manifestazioni, tra cui il Salone del Mobile e il Fuori Salone».

«Quando non ci sono soldi occorre ingegnarsi – commenta il presidente – e noi dal prossimo anno faremo ancora più fatica a pianificare le manutenzioni perché non potremo più contare sulla rata annuale di nove milioni di euro della restituzione delle quote di Asam» che la Regione versa alla Provincia dal 2022 per rimborsare le quote della società partecipata incamerate dal Pirellone in seguito alla riforma Delrio che ha depotenziato gli enti intermedi: una parte delle somme incassate è stata, tra l’altro, impiegata per acquistare la porzione della ex Cgs di via Marsala che ospita il corso musicale del liceo classico Zucchi.

«La nostra operazione è una novità, perlomeno in Brianza – prosegue Santambrogio – si ricorre spesso agli sponsor per organizzare manifestazioni sportive e culturali, ma finora questo meccanismo non era stato utilizzato per avviare interventi di manutenzione».