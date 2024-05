Allerta meteo a Carate Brianza: frana il parcheggio delle scuole a Costa Lambro

Una frana ha interessato il parcheggio delle scuole elementari di via Montello a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza. Forte maltempo, allagamenti dei sottopassi, anche nelle due frazioni caratesi (Costa e Agliate) è allerta.

Allerta meteo a Carate Brianza: disposto il montaggio delle paratie alte

Sin dalla mattina di mercoledì 15 maggio è salito il livello dell’acqua del fiume. E, come già accaduto in caso di fenomeni di questo genere, in località Borgo San Dazio, in particolare, c’è preoccupazione nonostante le due file di paratie montate già nei mesi scorsi.

A fronte delle previsioni del tempo per le prossime ore, il timore è che la situazione peggiori, motivo per cui il Comune ha disposto il montaggio delle paratie alte, mentre la Protezione civile e la Polizia locale sono state impegnate in via Montello, appunto, per lo smottamento nella zona dell’area destinata a parcheggio, i cui lavori sono terminati nel novembre del 2022.

Allerta meteo a Carate Brianza: l’intervento e la storia del parcheggio

Fango, piante e detriti si sono riversati lungo la strada: in prima battuta è stato temporaneamente interdetto l’accesso da via Cavour in prossimità della casa di riposo Rovella. Un escavatore ha liberato la carreggiata per consentire il passaggio delle vetture. La realizzazione del parcheggio pubblico è stata possibile grazie all’accordo con il Conte Negri da Oleggio che aveva ceduto gratuitamente al Comune di Carate Brianza parte dei terreni adiacenti di proprietà in via Montello per aggiungere un’area di sosta a servizio della scuola poiché i posteggi non erano sufficienti e molte auto venivano parcheggiate lungo la strada. L’iter per la realizzazione aveva visto alcune realtà sollevare perplessità come il Comitato CiVitaVerde e la Commissione Cultura Alternativa.