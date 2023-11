Allarme allagamenti a Agliate: «Basterebbe la manutenzione dei tombini»

Il problema per loro non è stato tanto il livello, pur preoccupante raggiunto dal fiume Lambro, ma la quantità dell’acqua che arrivava da via Garibaldi (zona Verano/Parco Fontanelle) e dalla parte alta. Certamente la portata del fiume può avere complicanze anche rispetto alla tenuta dei sottoservizi, ma un problema per loro costante rimane l’allagamento delle strade per l’acqua che non trova lo spazio necessario per il deflusso: la richiesta è di per ripulire i tombini delle strade con più frequenza, liberandoli dai detriti di terra e foglie e lasciare spazio per il corretto deflusso dell’acqua piovana.

Allarme allagamenti a Agliate: i residenti

Non si placa la preoccupazione di un gruppo di residenti di Agliate (frazione di Carate Brianza), in particolare, di quella che viene definita l’Agliate bassa, quella proprio a ridosso del ponte, compresa fra le vie Cavour, all’Isola e Borgo San Dazio. La notte del 31 ottobre è stata una delle peggiori degli ultimi tempi: per loro maltempo è sinonimo di allerta «perché è pur vero che quello della settimana scorsa è stato un fenomeno di grande portata – ha detto Pasquale Santoro, raggiunto anche da altri residenti – e la Brianza, la Lombardia sono state fra le zone più colpite. Questo è inconfutabile. Vero è anche, tuttavia, che per noi il problema esiste da più di venti anni: ho comprato casa dal 2021 e da allora, quando piove, siamo sempre sul chi va là. Nei casi peggiori, l’unica soluzione, quando l’acqua è oramai alta, è far chiudere la strada e sollevare i tombini. La situazione di Agliate “bassa” è ben diversa da quella delle case di più recente costruzione nella parte più alta tanto che nessuno di quella zona si è posto il problema di chiederci come stiano le cose. Basterebbe forse modificare le griglie o, comunque, effettuare una manutenzione più costante».

Il sindaco Luca Veggian non ha aggiunto altri commenti rispetto a quanto già rimarcato: «La situazione dell’Italia intera era sotto gli occhi di tutti – ha ribadito – Non comprendo le polemiche rispetto a emergenze di questo tipo».