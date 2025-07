Riaprono a Monza i cantieri per la realizzazione di nuovi allacci alla rete del teleriscaldamento: da lunedì 7 luglio a mercoledì 16 luglio sarà chiuso al traffico il tratto di via Casati compreso tra le vie Toniolo e Monte Nero mentre da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio i veicoli non potranno percorrere la porzione di piazzetta Filicaia tra le vie Casati e Borgazzi.

Dal 18 luglio fino all’8 agosto non saranno accessibili la via Ampère e il tratto di via Casati compreso tra il numero civico 15 e via Toniolo: per tutto il periodo sarà, comunque, garantito il passaggio ai residenti. Mercoledì 9 e giovedì 10 luglio via Boccherini sarà chiusa al traffico per consentire a Brianzacque di effettuare un nuovo allaccio.