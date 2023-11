Per il forte vento legato al maltempo della mattinata, a Carate Brianza, attorno alle 9 di venerdì 3 novembre, in via Donizetti, un albero di grosse dimensioni è caduto finendo su due autovetture parcheggiate e su una in transito, ferma a uno stop.

L’albero finito sulle auto a Carate

Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada dal distaccamento di Carate Brianza. Fortunatamente non si segnalano feriti.