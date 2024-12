Meda, i cani fiutano la droga: ventenne segnalata alla prefettura

I cani dell’unità cinofila della Polizia locale di Monza a supporto dell’attività di controllo congiunta tra le Polizie locali di Meda e di Seveso hanno contribuito ancora una volta al ritrovamento di droga nei pressi della stazione di Meda. Il fiuto degli esemplari in dotazione ha permesso infatti di risalire ad un quantitativo di cocaina e hashish che era addosso ad una ventenne, segnalata quindi in prefettura come assuntrice.

Polizia locale: una ventenne di Mariano Comense segnalata alla prefettura

È successo mercoledì 11 dicembre, alla stazione ferroviaria di Meda, dove gli agenti della Polizia locale di Meda e di Seveso in un’operazione congiunta hanno effettuato un servizio di controllo e prevenzione in collaborazione con l’unità cinofila della Polizia Locale di Monza. Secondo quanto riferito, i cani hanno indirizzato gli agenti verso una ventenne di Mariano Comense. Addosso gli agenti le hanno trovato 0,23 grammi di cocaina mischiata ad hashish, come è risultato dalle verifiche effettuate con il drug screening, atto alla pesa e al riconoscimento della sostanza. Che è poi stata sequestrata alla giovane comasca. La ventenne è stata quindi segnalata come assuntrice alla prefettura di Como.