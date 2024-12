Muggiò, gli autisti di Autoguidovie campioni di solidarietà: consegnata una donazione a “Noi, gli amici di Paolo”

Autisti dal cuore d’oro. Sabato 14 dicembre, in mattinata, una delegazione di dipendenti dell’Area Nord di Autoguidovie ha portato alcune scatole di beni di prima necessità all’Associazione Banco di Solidarietà “Noi, gli amici di Paolo ” OdV di Muggiò. Nelle scorse settimane i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno organizzato, in occasione del Natale, una raccolta alimentare destinata alle famiglie bisognose del territorio. L’iniziativa ha preso forma grazie al coinvolgimento spontaneo di un gruppo di autisti.

Banco solidale: come è nato il progetto della donazione

Il momento della consegna delle derrate alimentari

«Il nostro lavoro è un servizio nei confronti della comunità -spiegano- e per questo abbiamo deciso di estendere questo “spirito” organizzando qualcosa per le persone che si trovano in difficoltà». I dipendenti hanno risposto con entusiasmo e generosità. «Un ringraziamento speciale va all’azienda, che ha sostenuto l’iniziativa con grande sensibilità -sottolineano gli autisti-, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per il buon esito della raccolta e la possibilità di pubblicare l’iniziativa sulla newsletter mensile. Questo supporto ha permesso di creare una rete solidale efficace, dimostrando come la collaborazione tra persone e organizzazioni possa fare la differenza. Il successo dell’iniziativa lascia la speranza che questo sia solo il primo passo di una lunga serie di attività solidali, affinché il valore della condivisione e della solidarietà diventi un punto fermo per il futuro».

Banco solidale: una realtà con una lunga esperienza alle spalle

Un altro momento della consegna

Il Banco Solidale “Noi gli amici di Paolo”, da 12 anni opera instancabilmente per portare sostegno alle famiglie in difficoltà. Dal settembre 2016, questa realtà si è formalizzata in un’associazione che, oltre alla distribuzione di beni di prima necessità, si occupa anche di progetti educativi come il doposcuola per bambini.