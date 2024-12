Nova Milanese, consegnate le benemerenze: premiati Prada, Pifferi, il Rejoice Gospel Choir e la Trial Boccolini

Quattro benemerenze civiche, due attestati per meriti sociali, due per meriti sportivi e trentacinque borse di studio. Le emozioni non sono mancate venerdì 13 dicembre, in serata, a Nova Milanese. Appuntamento prenatalizio sempre molto atteso, che si rinnova ormai ogni anno guidato dal sindaco Fabrizio Pagani e tutta la giunta comunale. Nova Milanese ha scelto il “Luit” come simbolo delle proprie benemerenze, a ricordo di quella piccola pannocchia che riporta alle tradizioni contadine.

Luit: carico di emozioni il riconoscimento a Prada

La moglie di Prada ritira il riconoscimento in memoria del marito

Una benemerenza particolare, quella per Giovanni Prada, candidato mentre era in vita e consegnata, purtroppo, alla moglie Franca, “in memoria” perché venuto a mancare un mese fa. Prada avrebbe compiuto 94 anni il giorno di Santo Stefano. Uomo impegnato nel sociale, in parrocchia, in politica e, soprattutto, grande amante della lettura, lui che ha trascorso una vita tra i giornali nella sua edicola di via Garibaldi, divenuta un vero punto di riferimento per tanti novesi.

Luit: l’impegno di padre Pifferi prosegue la tradizione missionaria locale

Padre Pifferi con il sindaco Pagani

Luit d’oro per padre Marco Pifferi, il Rejoice Gospel Choir e l’azienda Trial Boccolini. Padre Marco Pifferi ha ricordato quest’anno i suoi quaranta anni di ordinazione di cui 35 trascorsi in missione. «Il desiderio di partire come missionario è sorto in seminario -ci aveva spiegato nell’ultima intervista padre Marco-, quando ho conosciuto la figura di padre Enrico Paleari, morto nel 1974, per questo sono entrato a far parte del Pime e 35 anni fa sono stato destinato alla Guinea Bissau, dove sono sempre rimasto». Un premio, quello per padre Marco Pifferi, che, come ha sottolineato il parroco don Luigi Caimi è un modo per riconoscere l’impegno di tanti missionari novesi che hanno raggiunto i punti più lontani del mondo: dal Sud America alla Cina.

Luit: riflettori accesi sul Rejoice Gospel Choir e sulla Trial Boccolini

I fratelli Boccolini sul palco

Sono diventati una delle realtà artistiche più belle di Nova, sempre più richiesti per la bravura e la capacità di rinnovarsi: i Rejoice Gospel Choir, nati dal piccolo coro della chiesa di San Bernardo ed ora sui palcoscenici di tutta la Lombardia, e non solo. Guidati dal maestro Gianluca Sambataro, ha ritirato il premio la segretaria Anna Beretta. Quarta benemerenza per l’azienda Trial Boccolini, che ha il suo quartier generale in via San Martino, sul confine con Desio. Fondata da Luigi Boccolini, ora è guidata dai figli Cinzia e Fabrizio che hanno ritirato il premio venerdì sera. Quest’anno ha ricordato i sessanta anni di attività. Una presenza importante per il territorio novese che può contare su circa sessanta dipendenti, nei confronti dei quali ha sempre dimostrato una particolare attenzione. Sul prossimo numero del Cittadino tutti i nomi dei vincitori delle borse di studio.