Monza, passata l’onda di piena del Lambro: «Nessun danno»

Passata è la tempesta. L’onda di piena del Lambro è passata a Monza senza creare particolari criticità e il livello di allerta imposto dall’ondata di maltempo è sceso a livello “di attenzione”.

Monza, passata l’onda di piena del Lambro: il parco rimane chiuso, riapre viale Cavriga

Il monitoraggio della mattina aveva portato il sindaco a firmare un’ordinanza per la chiusura del parco per sicurezza vista la rottura degli argini del fiume in diversi punti.

Il parco rimane chiuso ai cittadini, alle 16 riapre solo viale Cavriga per il traffico veicolare.