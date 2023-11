Monza: allagato il sottopasso di via Marconi, chiuso l’accesso alle tangenziali

Mentre in città si attende il picco della piena del Lambro, a Monza si registrano disagi alla circolazione in ingresso alle tangenziali – come martedì nel giorno della grande emergenza – per l’allagamento del sottopasso di via Marconi. In altre zone invece non sono segnalate criticità.

Monza, allerta meteo: rimane sotto osservazione il Lambro

L’aggiornamento è stato dato dal Comune alle 11.30 nel monitoraggio della città in seguito all’allerta meteo.

Rimane sempre sotto osservazione il Lambro: le pattuglie della Polizia Locale sono presenti sui ponti per monitorare i livelli del fiume in città.