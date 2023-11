Allerta meteo: attesa per il picco di piena del Lambro, chiude il parco di Monza

Il Lambro è vicino al livello di guardia, il parco di Monza chiude per sicurezza in seguito all’allerta meteo. Il picco della piena del fiume è atteso intorno alle 12, per questo il sindaco ha disposto la chiusura del parco dove il Lambro è già esondato in alcuni punti, tra cui il Ponte delle catene e la Valle dei sospiri.

Allerta meteo: attesa per il picco di piena del Lambro, monitoraggio con i Comuni a monte

Lambro parco di Monza

La situazione è costantemente monitorata: la Protezione Civile di Monza è in contatto con le altre autorità per monitorare il livello del fiume, la situazione resta di allerta e alla mattina di venerdì non vengono segnalate criticità di rilievo.

È costante il monitoraggio anche con i comuni a monte per prevedere l’entità della piena.

Allerta meteo: venerdì mattina riaprono i cimiteri

Per l’allerta meteo e le raffiche di vento, giovedì il Comune aveva deciso la chiusura dei cimiteri: viste le previsioni in miglioramento, venerdì mattina è prevista la riapertura.