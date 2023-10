Maltempo: il fiume Seveso grazia Paderno, lezioni sospese al Gadda

A Paderno Dugnano il fiume Seveso ha fatto temere il peggio ma poi è rientrato nei limiti di guardia, a Senago l’affluente Cisnaretta ha esondato su via per Cesate ma quando ha iniziato a uscire, poco dopo le 8, la pioggia si è interrotta e la situazione è andata via via normalizzandosi.

Maltempo: sottopasso chiuso a Bovisio Masciago

A Varedo solo problemi di viabilità per la deviazione del traffico dentro il territorio cittadino, causa chiusura del sottopasso della Monza-Saronno in territorio di Bovisio Masciago, dove le idrovore sono in azione da martedì mattina.

«Avevamo pre allertato i proprietari dei box sotterranei di via Italia, via Umberto I e via Crivelli – spiega il comandante della Polizia Locale Camisasca – e non ci sono stati danni. Anzi rimaniamo a disposizione per supportare i Comuni vicini».

Maltempo: a Paderno Dugnano, sottopasso via Dalla Chiesa chiuso un’ora

Problemi a Paderno Dugnano su tutto il territorio decisamente esteso della città, ma scenario sotto controllo. Niente a che vedere con gli allagamenti devastanti di eventi simili capitati nello scorso decennio. Dopo aver raggiunto i livelli di guardia nelle prime ore della mattina, il fiume Seveso ha iniziato progressivamente ad abbassarsi con una imponente portata d’acqua.

Situazione tornata alla normalità nel parcheggio davanti all’Istituto Gadda: le lezioni sono state sospese in forma precauzionale per decisione della dirigenza scolastica, ma il mercato settimanale ad esempio si è svolto regolarmente nella vicina piazza del mercato in via Oslavia. Questione di pendenze, visto che il mercato sorge in posizione elevata rispetto all’Istituto Gadda.

È stato riaperto il sottopasso tra le vie Generale Dalla Chiesa e via dell’Industrie che era rimasto chiuso un’ora circa e si stanno risolvendo le criticità in via Lungo Seveso e via della Pace a Palazzolo, grazie all’intervento della Protezione Civile di Paderno Dugnano e Cusano Milanino.