Maltempo, Monza: traffico in tilt, il video del Lambro in piena

A Monza parco, viale Cavriga e Villa reale chiusi martedì 31 ottobre anche per le conseguenze del maltempo che dalla prima mattina ha allagato la Brianza. In città non si sono registrati problemi in questo senso, si sono allagate solo le vie intorno a via Boccaccio a ridosso del parco.

Maltempo, Monza: ripercussioni di allagamenti sul territorio intorno alla città

Ma il traffico ha risentito di tutti gli altri allagamenti sul territorio: quelli su viale Fulvio Testi in ingresso a Milano per l’esondazione del Seveso e sulla Milano-Meda, causando disagi agli automobilisti fino a viale delle Industrie verso l’ingresso alle tangenziali per allagamento del sottopasso della tangenziale Nord, uscita Sant’Alessandro.

La Polizia Locale e la Protezione Civile hanno monitorato la situazione della viabilità per tutta la mattina.

Maltempo, Monza: il fiume Lambro

Il fiume Lambro è fuoriuscito all’interno del Parco di Monza al Mulino del Cantone, è rimasto sotto osservazione nel tratto cittadino. In via Lippi è fuoriuscita la Roggia Lupa.