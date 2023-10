Seregno, sottopassi allagati e città senza corrente elettrica a causa del maltempo

Gravi disagi per il maltempo nelle prime ore del giorno di martedì 31 ottobre a Seregno. Tra le 5 e le 6, sulla città sono caduti circa 50 millimetri di pioggia, che hanno portato il totale nelle ventiquattro ore a 100 millimetri. A pagare un dazio molto importante a questa situazione è stata la circolazione veicolare, con i sottopassi di viale nazioni unite e via allo stadio che sono stati sommersi dall’acqua e sono diventati impraticabili ed il solo rimasto utilizzabile, quello di piazza Roma, che invece ha faticato a recepire un flusso di vetture ben superiore al consueto. Sia in viale nazioni unite che in via allo stadio le comunicazioni da parte dell’amministrazione hanno evidenziato auto rimaste in panne, che è stato necessario rimuovere.

Maltempo: la città si è svegliata al buio

Molte serie le conseguenze per quanto riguarda l’erogazione della corrente elettrica, con l’intero territorio che, in pratica, all’alba si è ritrovato al buio, causa blackout. I tecnici e le maestranze di RetiPiù hanno poi ripristinato il servizio in gran parte della città, con le zone di San Giuseppe, San Carlo e via Pacini che hanno richiesto tempi più lunghi. Tangibile, per quanto riguarda la via Pacini, la preoccupazione dei genitori degli alunni della scuola Rodari al momento dell’ingresso nelle classi. Qui lo status quo è stato figlio dell’allagamento di una cabina elettrica interrata. Per una soluzione, occorrerà svuotare l’invaso e collegare un gruppo elettrogeno. Il lavoro potrebbe occupare l’intera mattinata.