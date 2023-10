Maltempo in Brianza: 90 interventi dei vigili del fuoco. Disagi su Milano-Meda, Statale 36 e ferrovie

Decine di chiamate ai vigili del fuoco in Brianza fin dalla prima mattina di martedì 31 ottobre per i danni causati dall’ondata di maltempo annunciato in Lombardia con un’allerta arancione della protezione civile (allerta rossa in Veneto).

Maltempo in Brianza: 90 interventi dei vigili del fuoco, le zone più colpite

Il Comando di Monza e Brianza, supportato da personale degli altri comandi, è intervenuto in tutta la provincia per allagamenti e danni d’acqua. Il bilancio a mezzogiorno di martedì racconta di circa 90 interventi con circa 50 unità operative sul territorio.

Le zone più colpite riguardano le aree di Meda, in cui è esondato il fiume Tarò e dove è stata inviato un’ unità UCL (unità crisi locale), Carate Brianza, Giussano e Seregno e anche parte di Varedo e Desio.

Maltempo in Brianza: esondazione del Seveso e code su Milano-Meda e viale Fulvio Testi

L’esondazione del fiume Seveso sia in città sia a Milano, nel quartiere Niguarda, ha congestionato il traffico causando lunghe code sulla Milano-Meda, che è stata chiusa, come anche in viale Fulvio Testi.

Allagata anche la Statale 36 con code e svincoli allagati.

Maltempo in Brianza: danni sulla Milano-Asso, treni fermi e bollino rosso

A Meda è esondato il Tarò, che insieme all’esondazione del Seveso ha mandato in tilt la zona; un guasto nei pressi di Seveso ha provocato l’interruzione della linea ferroviaria Milano-Asso e criticità gravi da bollino rosso sulla circolazione anche della tratta da Camnago, ritardi sulle tratte per Milano da Lecco e Bergamo per un guasto che a ritardato la partenza dei primi treni della giornata accumulando ritardi sui successivi.

Disagi per vento e pioggia in diversi comuni dell’area nord della Brianza con anche black out: senza corrente per una paio d’ore dalla mattina a Seregno, allagamenti a Carate Brianza.

Maltempo in Brianza: a Monza

A Monza il Lambro è esondato nella zona di via Boccaccio a ridosso del parco, il traffico è congestionato da viale delle Industrie verso Milano. Chiusi parco e Villa reale.

Maltempo in Brianza: le previsioni

Le previsioni sono in miglioramento nel corso di martedì. La perturbazione dovrebbe esaurirsi dalla fine della mattinata, l’allerta per le esondazioni è stata allungata fino alle 12.

Un’altra perturbazione è attesa a partire dalla sera di mercoledì 1 novembre.