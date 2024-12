Verano Brianza, un anno dall’incidente fatale a Gualdi: la compagna lo ricorda su Facebook

Un anno senza Agostino Gualdi. Un anno di dolore, come era inevitabile, vista la dinamica della tragedia che è costata la vita al giussanese, vittima di un incidente in via Comasina, verificatosi domenica 3 dicembre 2023, e poi spentosi all’ospedale Niguarda di Milano una settimana più tardi, per la precisione sabato 9 dicembre, in conseguenza delle gravi ferite provocate dal suo investimento. Ma anche un anno senza verità, come in pochi avrebbero immaginato, all’indomani del sinistro. Proprio con la finalità di non dimenticare quei funesti giorni, la compagna di vita Maria Grazia Sposari ha affidato ad un post sul social network Facebook un suo ricordo commosso, corredato da una fotografia, che ritrae Gualdi con accanto la sua cagnolina Lady, intento a preparare l’albero di Natale nella loro abitazione, un’abitudine in queste settimane fredde di dicembre, che l’incidente ha fatalmente cancellato.

Incidente: la foto che prova un’inevitabile emozione

L’immagine pubblicata su Facebook da Maria Grazia Sposari

«Voglio ricordarti così -ha scritto Sposari-, con l’ultimo albero di Natale fatto insieme nella nostra casa. Non sono solita condividere il mio privato qui, ma tu lo avresti fatto, perché ti piaceva condividere i tuoi pensieri, le tue idee, le tue emozioni con quel piglio autoironico ed intelligente che era il tuo segno distintivo». Tutte qualità, quelle descritte dalla donna, che in tanti riconoscevano a Gualdi, il decesso del quale ha suscitato un’emozione ancora tangibile nelle tante persone che lo hanno amato. Come è risaputo, l’uomo, 65 anni, originario del bergamasco, ma abitante a Giussano, nel primo pomeriggio di domenica 3 dicembre 2023 stava passeggiando in via Comasina a Verano Brianza con la sua cagnolina, la stessa con cui appare nello scatto su Facebook, quando un’autovettura lo ha travolto, lasciandolo a terra ai margini della strada in condizioni gravissime, prima di far perdere le proprie tracce. Il politrauma riportato in quella circostanza, nonostante l’impegno del personale medico, risultò purtroppo fatale qualche giorno più tardi.

Incidente: le indagini ancora non hanno individuato il colpevole

Da allora, la famiglia ha atteso giustizia, invano fino ad oggi. Le indagini non hanno ancora consentito di dare un nome ed un volto a chi era al volante del veicolo, un aspetto che ha indubbiamente contribuito ad aumentare l’amarezza dei congiunti della vittima, che pure hanno scelto di adottare una linea mai sopra le righe, manifestando sempre la propria fiducia nelle istituzioni. Ad assicurare loro manforte ha provveduto più volte anche Adriano Corigliano, vicesindaco di Giussano ed amico della famiglia, che ha lanciato numerosi appelli, nella speranza di spingere il responsabile dell’incidente a presentarsi alle Forze dell’ordine.

Incidente: la volontà ed il desiderio di non dimenticare

«Non voglio che tu finisca nell’oblio, voglio che tutti continuino a ricordarsi di te, e quindi ecco te, Lady ed il nostro albero» ha concluso Sposari nel suo post, confidando che le tante indiscrezioni che accreditano come imminente una svolta positiva nel lavoro degli inquirenti trovino presto l’auspicata conferma. Per parenti ed amici di Gualdi, sarebbe il regalo di Natale migliore…