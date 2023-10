Maltempo in Brianza: ottanta interventi a Meda, il Comune più colpito dal nubifragio

Ne avevano contati una novantina a metà giornata, sono gli interventi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per far fronte alle richieste di aiuto per danni da acqua e vento causati sul territorio provinciale dall’ondata di maltempo di martedì mattina.

Maltempo in Brianza: 100 interventi in tutto il territorio della provincia

La zona più colpita dal nubifragio risulta essere il comune di Meda, dove è esondato il Tarò e dove sono stati effettuati 80 interventi. In piazza del Comune è presente una Unità Crisi locale (Ucl) che serve a gestire gli interventi di soccorso e le richieste dei cittadini che necessitano di un supporto.

In tutto il territorio della provincia invece sono stati effettuati circa 100 interventi di soccorso.

Maltempo in Brianza: i mezzi impegnati, idrovore anche da Milano e Lecco

Per risolvere le situazioni di allagamento più gravi sono state inviate in supporto alle squadre presenti dalla mattina a Meda due idrovore dal comando di Milano e dal comando di Lecco. In posto 3 autopompe, 5 motopompe trainate e un carro maltempo.