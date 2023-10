Maltempo: a Villasanta scatta il semaforo rosso per gli allagamenti

Il maltempo che ha colpito la Brianza nelle prime ore di martedì 31 ottobre ha causato qualche disagio anche a Villasanta. Si è allagato il sottopasso di via Fratelli Bandiera, ma non sono stati registrati danni a persone e veicoli. Il dispositivo automatico installato, una volta rilevato il superamento del livello massimo di acqua, è entrato in funzione, facendo scattare il semaforo rosso in entrata, impedendo così alle auto di infilarsi nel sottopasso ancora allagato.

Maltempo: semaforo rosso per il sottopasso di via Fratelli Bandiera

Il sottopasso è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, il tempo necessario per concludere le operazioni di svuotamento dell’acqua. Il tutto è successo alle prime luci del giorno, nel momento di maggior intensità del temporale, dunque senza causare eccessivi disagi al traffico ordinario.

Maltempo: livello del Lambro sotto controllo, attesa per la chiusura della diga di Inverigo

Anche il livello del Lambro è rimasto sotto controllo durante la giornata nel territorio di Villasanta. Si attende un innalzamento del livello del fiume dopo che verrà chiusa la diga all’altezza di Inverigo per la riduzione degli invasi, un’operazione di routine in casi di maltempo intenso e prolungato.

«Questo provocherà inevitabilmente l’innalzamento del fiume anche in prossimità del nostro territorio – ha spiegato il comandante della Polizia locale, Maurizio Carpanelli – ma significa soltanto che i villasantesi vedranno una maggiore portata d’acqua rispetto al solito, niente di più».