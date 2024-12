Incidente stradale nella notte a Vimercate, tre giovanissimi coinvolti

Incidente stradale con tre giovanissimi coinvolti, nella notte del 15 dicembre, a Vimercate. Secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza della Lombardia, attorno alle 3.30 si è verificato uno scontro con un ostacolo, verosimilmente per perdita di controllo, in via Ronchi.

Incidente stradale a Vimercate: intervento concluso in codice giallo all’ospedale di Monza

Coinvolte tre persone, di 17, 18 e vent’anni, per le quali si è mossa la macchina dei soccorsi. Personale paramedico con una ambulanza e una automedica è stato inviato sul posto in codice rosso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i primi per mettere in sicurezza la strada interessata dall’incidente.

Sempre Areu dà notizia che l’intervento del personale sanitario si è concluso in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.