Costruiamo il Futuro: tutte le associazioni di Monza e Brianza premiate, medaglia d’oro a Sabrina Schillaci

Premi per 113mila euro a 60 associazioni impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale, sottoforma di assegni da mille a cinquemila euro e forniture tecnico-sportive nelle province di Lecco e Monza Brianza: sono i numeri della ventiduesima edizione del Premio Costruiamo il Futuro, “una grande festa per il territorio assieme a oltre mille persone” andata in scena al Palazzetto Aquamore di Merate.

Una iniziativa che ha da sempre l’obiettivo di supportare in modo concreto – grazie al contributo del main partner Intesa Sanpaolo e di realtà come Fondazione Cariplo, Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Grimaldi Onlus – “il lavoro prezioso degli enti di piccole dimensioni che ogni giorno s’impegnano per favorire integrazione, inclusione e assistenza, dimostrando una costante attenzione nei confronti di chi manifesta un bisogno in diverse aree della Regione” si legge in una nota della Fondazione. Oltre alla Brianza, il Premio Costruiamo il Futuro fa tappa anche a Milano, Bergamo, Valtellina e Valcamonica: in tutt’e cinque le edizioni lombarde distribuiti in totale 454mila euro a 250 associazioni.

Premio Costruiamo il Futuro, 291 le associazioni che hanno partecipato al bando

Sono state 291 tra le province di Lecco e la Brianza le associazioni del Terzo settore, di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell’area, a partecipare al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il termine per presentare la domanda scadeva il 15 novembre 2024), in 112 lo hanno fatto per la prima volta. La selezione delle vincitrici è stata fatta da un Comitato d’onore che si è riunito il 29 novembre a Merate.

Come da tradizione, l’evento è stato condotto da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, affiancato da vice Elisa Mattavelli e dal componente del cda Alberta Rossi. Ospiti speciali sono stati il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il club manager dell’Inter Riccardo Ferri, i campioni Alberto Amodeo e Federico Cristiani, due ori nel nuoto il primo e un quarto posto il secondo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e lo storico inviato del programma tv di Mediaset “Le Iene” Luigi Pelazza.

Premio Costruiamo il Futuro: riconoscimenti fino a 5mila euro, ad Anteas Brianza

I riconoscimenti maggiori alle 60 associazioni selezionate, da cinquemila e quattromila euro, sono stati attribuiti a sette realtà del territorio, quattro della provincia di Lecco e tre di Monza e Brianza. In quest’ultima il Premio Speciale Silvano Galmarini di IMR del valore di cinquemila euro è stato conquistato da Anteas Brianza, che tutti i giorni accompagna anziani, minori, persone con disabilità o fragilità diverse, verso le destinazioni necessarie (come, ad esempio, studi medici e ospedali per effettuare visite o terapie). Questa associazione si occupa inoltre di segretariato sociale e organizza attività culturali anche in ottica di prevenzione dell’Alzheimer. L’assegno ricevuto oggi coprirà parte delle spese per l’acquisto di un nuovo veicolo.

L’altro riconoscimento maggiore, consegnato sul palco ancora una volta da Maurizio Rota, presidente Gruppo Esprinet, è stato ottenuto da Aral, realtà di Lissone che si occupa di favorire e promuovere la ricerca scientifica dedicata all’Alzheimer. Fornisce, inoltre, sostegno e assistenza ai malati e alle loro famiglie. Il contributo sarà utilizzato per pagare i terapisti che tengono i corsi per i caregiver che si occupano di persone affette da Alzheimer.

Il Premio Speciale Allianz di maggiore consistenza, pari a quattromila euro, è stato infine riconosciuto a Pallavolo Agrate – associazione sportiva nata nel 1971 e oggi iscritta con le sue numerose squadre femminili a diversi campionati di categoria – che lo valorizzerà per l’acquisto di attrezzatura sportiva necessaria all’avvio di nuove attività.

Premio Costruiamo il Futuro: il presidente Lupi elogia “gli eroi del quotidiano”

Gli altri premi sono stati destinati a piccole grandi realtà del territorio sparse in ben 32 comuni della Brianza: quattro associazioni sono state premiate con un contributo di tremila euro, diciotto con duemila euro e ventotto con mille euro. Altre tre hanno invece ricevuto forniture tecnico-sportive per mille euro l’una.

“Gli Eroi del quotidiano sono fondamentali per il territorio. Contribuiscono a tenerlo unito, a farlo crescere, a forgiarne la sua identità migliore – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Non si deve mai dare per scontata la loro presenza e neppure dimenticare che hanno bisogno di un supporto vero per continuare a fare del bene a tanti. Il Premio Costruiamo il Futuro, oltre a dare loro una mano concreta, rappresenta un’opportunità per far conoscere storie straordinarie di impegno sociale e attenzione verso gli altri. Ci ha fatto un grande piacere scoprire che siamo riusciti ormai a raggiungere, da quando questa esperienza è cominciata, la cifra di un milione di euro distribuito a 543 associazioni nel solo territorio della Brianza. Un grande risultato ottenuto grazie alla vicinanza di aziende e fondazioni che hanno condiviso con noi questo progetto. C’è poi un altro dato che fa piacere sottolineare: rispetto all’anno scorso, il numero di realtà che hanno deciso di iscriversi al bando del Premio è cresciuto del 40%. Si tratta di un segnale importante, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il nostro senso di responsabilità: faremo tutto il possibile per provare a essere utili a un numero sempre maggiore di persone che manifestano un bisogno”.

Premi speciali sono andati a due volontari “che si sono distinti nella loro opera quotidiana per abnegazione, passione e impegno”: medaglia d’oro a Sabrina Schillaci, anima di Race Across Limits, associazione di Besana Brianza che si occupa della cura del benessere fisico e mentale dei caregiver. “Dopo una dura esperienza personale, Sabrina ha cominciato a praticare triathlon per cercare di riprendere in mano la sua vita. Ora cerca di aiutare quanti si prendono cura degli altri a occuparsi di sé stessi, perché «non si può versare da un contenitore vuoto».-–

Premio Costruiamo il Futuro: le associazioni di Monza e Brianza premiate

Ecco l’elenco completo associazioni premiate di Monza e Brianza: Contributo 5.000 euro – Contributo 5.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA Anteas Brianza (Monza) – Sociale Aral (Lissone) – Sociale; Contributo 4.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA Pallavolo Agrate (Agrate) – Sport; Contributo 3.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA Pedale Arcorese (Arcore) – Sport; Maza Fighting Club (Rocco Briantino) – Sport, Sharks Monza (Monza) – Sport, Concorezzese (Concorezzo) – Sport; Contributo 2.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA: Freemoving (Monza) – Sport; Seregno Soccorso (Seregno) – Sociale; Race Across Limits (Besana Brianza) – Sociale; Istituto europeo Marcello Candia (Seregno) – Sociale; Tech-App (Vimercate) – Sociale; Sulè (Agrate Brianza) – Sociale; Pws Lombardia (Monza) – Sociale; Vigor Seregno Basket in Carrozzina (Seregno) – Sport; Polisportiva besanese (Besana Brianza) – Sport; Corpo musicale di Villasanta (Villasanta) – Cultura. Contributo 1.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA: Socialtime (Monza) – Sociale; Amici di Laura (Usmate Velate) – Sociale; Presepe vivente di Agliate (Carate Brianza) – Sociale; Associazione sportiva Silvia Tremolada (Monza) – Sport; Associazione sportiva Marciacaratesi (Carate Brianza) – Sport; Rugby Monza 1949 (Monza) – Sport; Pro Victoria 1906 (Monza) – Sport; Associazione sportiva Lesmo 2004 (Lesmo) – Sport; Pro Loco Ronco Briantino (Ronco Briantino) – Cultura; Sugarino Project (Monza) – Cultura; Seed – Associazione culturale musicale (Monza) – Cultura; Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro – PROVINCIA LECCO; V Unite (Valgreghentino). Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro – PROVINCIA MONZA E BRIANZA: Cooperativa sociale In-Presa (Carate Brianza); Csa Agrate Brianza (Agrate); Medaglia d’oro al volontario: Sabrina Schillaci – Race Across Limits (Besana Brianza)