Maltempo: allagamenti ad Agliate, la rabbia dei residenti nella frazione di Carate

Gente per strada sin dalle tre di martedì notte ad Agliate. Pale e secchi alla mano i residenti della frazione di Carate Brianza hanno trascorso la nottata in piedi nel tentativo di arginare le conseguenze del maltempo. La strada, nei pressi del ponte sul Lambro, è diventata un fiume d’acqua e si è riaccesa la polemica.

Maltempo: allagamenti ad Agliate, acqua e fango in casa e nelle cantine

Alcuni residenti hanno pubblicato sui social network immagini che attestano lo stato delle vie e delle abitazioni, chiedendo maggior manutenzione per evitare il rischio che ad allargarsi siano case e cantine: i fenomeni metereologici sono ormai di una tale intensità da mandare in frantumi la pulizia ordinaria. Il privato, ogni volta, si trova nella stessa situazione, con acqua e fango in casa e nelle cantine. Come emerge proprio dalle testimonianze dei diretti interessati. A ripulire sono stati i cittadini con il supporto dei carabinieri per diverse ore.

I residenti «si sono detti stanchi ed imbufaliti» per una situazione che si ripete spesso. Una situazione pericolosa dal momento che il “borgo” sorge proprio a ridosso del Lambro, sopra la soglia di attenzione. Anche in città si sono verificati molti problemi.

Maltempo: allagamenti ad Agliate, la nota del sindaco Luca Veggian

Il sindaco Luca Veggian ha diramato una nota in mattinata: «A causa delle forti e straordinarie precipitazioni piovose, che hanno interessato Carate durante la notte e nelle ultime ore, abbiamo registrato molti allagamenti in abitazioni e varie cadute di alberi – ha comunicato tramite i canali social del Comune – Sono tempestivamente iniziate le operazioni da parte della Protezione civile, con la collaborazione della Polizia locale e dei carabinieri per il montaggio delle paratie, in quanto il livello del fiume Lambro è sopra la soglia di attenzione».