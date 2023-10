Aicurzio, sullo stendibiancheria nel box del condominio infiorescenze di marijuana

La segnalazione ai carabinieri è arrivata per “un forte odore” in corrispondenza di un box condominiale di un palazzo di Aicurzio. Si trattava di marijuana: i militari della stazione dell’Arma di Bernareggio l’hanno trovata durante una perquisizione domiciliare. All’interno del box di un 57enne c’era uno stendibiancheria con appese infiorescenze del peso di circa 250 grammi. Nell’appartamento dell’uomo i carabinieri hanno inoltre rinvenuto tre piccole piante di marijuana e 14 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione, il tutto posto sotto sequestro dai militari.

Aicurzio, un 57enne arrestato dai carabinieri di Bernareggio

L’uomo, tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione: successivamente è stato sottoposto a giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stato rimesso in libertà.