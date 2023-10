Maltempo, Macherio: spostamenti e pulizie d’emergenza per infiltrazioni nelle aule, crolla il muro di cinta del campo da calcio

Crollo di una parte del muro di cinta che separa il campo da calcio parrocchiale da quello comunale, infiltrazioni d’acqua in aule e mense scolastiche: sono i disagi che si sono registrati a Macherio martedì 31 ottobre a causa del nubifragio. Le problematiche negli edifici scolastici sono state “tamponate” in modo da assicurare lezioni e attività in mensa.

Macherio danni maltempo 31 ottobre

Maltempo, Macherio: alla scuola secondaria spostate due classi

Alla scuola secondaria, l’acqua presente in due aule ha comportato lo spostamento degli studenti in ambienti puliti, senza quindi pregiudicare le lezioni. Le operazioni di pulizia messe in campo da bidelle e operai comunali hanno consentito invece di asciugare le parti in cui era infiltrata l’acqua alle mense scolastiche di Macherio e Bareggia, che quindi sono risultate agibili negli orari canonici.

La situazione delle scuole e degli edifici comunali è stata attenzionata dall’amministrazione comunale. Sia l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Buzzi, sia il consigliere comunale delegato, Valeria Cassanmagnago, hanno effettuato una ricognizione di aule e mense del paese e preso contatti con i referenti.

«Alcune problematiche si sono evidenziate alle scuole, ma si è riusciti a tamponare – dichiara l’assessore Buzzi – sono stati effettuati già nella tarda mattinata alcuni interventi, ci sono lavori più lunghi da fare e verranno fatti, ma per fortuna non ci siamo trovati di fronte a scenari da allagamento».

«Il maltempo di martedì non ha causato grossi disagi o danni, per fortuna – aggiunge il consigliere delegato Cassanmagnago – gli interventi di pulizia dei canali hanno aiutato, solo alla scuola secondaria di Macherio, due aule sono state sgomberate».

Maltempo, Macherio: crollato il muro di cinta tra oratorio e centro sportivo

Il danno più pesante di giornata, invece, è alla mura di cinta che separa l’oratorio dal campo di calcio del centro sportivo, in parte crollata a causa delle abbondanti precipitazioni e del vento.