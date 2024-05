Vimercate: baby gang aggredisce con lo spray un ragazzo per 30 euro

Ennesima rapina ai danni di un ventenne alle Torri Bianche di Vimercate aggredito da una baby gang con uno spray al peperoncino per portargli via 30 euro contenuti nel portafoglio. L’episodio è avvenuto nella serata del 27 aprile, quando il ragazzo insieme ad altri tre amici si è recato al centro commerciale per mangiare un panino in compagnia, dopo aver fatto una partita di calcetto. Il gruppo aveva raggiunto il parcheggio del centro commerciale con due automobili a distanza di pochi minuti. Quando il giovane e il suo amico sono scesi dall’utilitaria si sono visti circondare da alcuni minorenni che gli hanno intimato di consegnargli i loro averi. Da qui è nata una zuffa e un ragazzino ha spruzzato addosso al giovane lo spray al peperoncino per sottrargli il portafoglio. Nel frattempo sono sopraggiunti gli altri due amici della vittima e hanno provato a rincorrere i ladruncoli che hanno fatto perdere le loro tracce dietro di sè. Intanto sono state allertate le forze dell’ordine che si sono presentate con una pattuglia dei carabinieri di Vimercate.

Proprio i militari dell’Arma raccogliendo prima le testimonianze del ragazzo aggredito e dei suoi tre amici e poi la denuncia in caserma hanno aperto le indagini coordinate dal capitano Giuseppe Della Queva, visionando i filmati delle telecamere della zona per provare a risalire ai colpevoli.

Torri Bianche: baby gang e i precedenti

Questo è purtroppo (come anticipato) l’ennesima aggressione con annessa rapina ai danni delle persone che frequentano il centro commerciale o le zone limitrofe. Non è però l’unico modo in cui agiscono i malviventi. Qualche settimana fa una donna sulla quarantina, poi identificata e denunciata, aveva derubato un ragazzo 17enne autistico . La truffatrice con la scusa di dover cambiare dei soldi si era fatta dare dal minorenne 60 euro, che era poi tutto il denaro di cui lui era in possesso.

In tema invece sempre di rapine e aggressioni nello scorso mese di febbraio un uomo che era appena uscito dal centro commerciale per recuperare l’auto in tarda serata è stato avvicinato da un individuo che gli ha intimato di consegnargli tutti i soldi, facendogli capire di essere in possesso nella propria tasca di un’arma da fuoco. La vittima a quel punto spaventata non ha fatto altro che consegnargli il denaro. Il rapinatore si è poi velocemente allontanato e a quel punto la persona derubata ha avvisato il 112, di ciò che era accaduto ai suoi danni.