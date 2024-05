Incendio e tanto fumo in un condominio, attimi di paura a Verano Brianza

Attimi di paura nella serata dell’1 maggio in un complesso residenziale di Verano Brianza a causa di un incendio nel locale contatori che ha causato molto fumo. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco da Seregno, Desio e Monza: insieme a due autopompe, all’autoscala e al carro soccorso attivata anche un’ambulanza in supporto.

Verano Brianza Vigili del fuoco Verano Brianza Vigili del fuoco

Incendio e tanto fumo in un condominio: quartiere in subbuglio

Nessuna conseguenza per i condomini, ma notevole subbuglio nel quartiere per la strada chiusa al traffico e le operazioni di messa in sicurezza che si sono prolungate per circa due ore.