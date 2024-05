Monza, via libera all’ampliamento interno di Esselunga in viale Libertà: oltre un milione al Comune

A Monza Esselunga finanzierà la promozione del territorio e alcune opere che saranno realizzate dal Comune: le azioni sono elencate nella convenzione per l’ampliamento del supermercato di viale Libertà che la società firmerà con piazza Trento e Trieste.

Monza, Esselunga amplierà la superficie interna di vendita in viale Libertà: da 2.500 a 4.330 metri quadri

L’azienda aumenterà la superficie destinata alla vendita, che passerà dai 2.500 metri quadri scarsi a 4.330 metri quadri di cui 2.793 saranno occupati dai generi alimentari, senza modificare l’assetto esterno dell’edificio e senza incrementare la sua superficie complessiva di 7.585 metri quadri. L’operazione è consentita dal pgt che permette di ampliare le medie struttura di vendita anteriori al 2017 rispettando i volumi degli immobili: la strada è già stata battuta da Esselunga nel 2020 per ingrandire il supermercato di via Buonarroti.

Monza, Esselunga amplierà la superficie interna: in cambio stanziamenti per eventi e commercio

In cambio del semaforo verde la società si è impegnata a intraprendere un programma biennale di valorizzazione dei prodotti locali tramite accordi con consorzi e distretti per il quale stanzierà 10.000 euro l’anno, a versare 5.000 euro all’anno per cinque anni al Comune per l’organizzazione di eventi di promozione del territorio, a erogare altri 83.000 euro destinati al sostegno delle piccole imprese commerciali di Monza e dintorni che saranno avviati attraverso i distretti del commercio riconosciuti dalla Regione.

Monza, Esselunga amplierà la superficie interna: oltre un milione al Comune per progetti

Girerà, inoltre, a piazza Trento e Trieste 726.000 euro da impiegare nella realizzazione di nuovi progetti e 450.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di alcune scuole.

Nella convenzione non c’è alcun riferimento al tunnel tra i viali Libertà e Sicilia che l’ente avrebbe dovuto scavare con gli 8.500.000 stanziati dalla società una decina di anni fa.