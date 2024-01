La fotografia della spesa degli italiani attraverso le risposte dei soci di Altroconsumo. Tra i supermercati preferiti sul podio si confermano Esselunga, Ipercoop e NaturaSì; sono Eurospin, Aldi e Prix i discount che piacciono di più. Le classifiche dell’associazione di consumatori sono state stilate in base alle interviste a oltre 9.500 soci.

Indagine spesa: i supermercati preferiti secondo Altroconsumo, le percentuali

Nella scelta e nel giudizio sul luogo di acquisto contano, oltre ai prezzi che risultano come il parametro più importante, anche altri fattori come l’assortimento, la qualità dei prodotti soprattutto quelli a marchio proprio, l’ampiezza della scelta, la velocità e l’efficienza delle casse.

I consumatori amano fare la spesa di persona: il 62% degli intervistati va al supermercato almeno 1 o 2 volte alla settimana, quasi il 23% ci va anche più spesso; non decolla invece la spesa online. Il 33% degli intervistati sceglie il punto vendita principalmente per motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro. Il 25% lo fa per motivi economici, orientandosi sempre sulle insegne più convenienti.

In media il costo del carrello della spesa mensile per famiglia è di 409 euro, 27 euro in più rispetto al 2022 per un rincaro che pesa di più per i nuclei numerosi.

Indagine spesa: i supermercati preferiti secondo Altroconsumo, le categorie

Nel dettaglio delle risposte, NaturaSì è in testa nelle categorie Trasparenza dei prezzi, Qualità dei prodotti a marchio del supermercato, Tempi di attesa alla cassa, Qualità dei prodotti acquistati e Qualità della carne, VG – il Viaggiator Goloso per Qualità dei prodotti a marchio del supermercato e Qualità del pesce.

Nella classifica dei supermercati online in testa ancora Esselunga e Coop, ma la spesa online non sembra decollare nelle preferenze dei consumatori: quasi otto intervistati su dieci non hanno mai utilizzato il servizio.

Indagine spesa: i supermercati preferiti secondo Altroconsumo, i consigli

Altroconsumo dà anche qualche consiglio per evitare sprechi, fare una spesa consapevole e puntare a risparmiare. Ecco allora che è utile andare al supermercato muniti sempre di lista della spesa, per sapere sempre cosa serve, utile anche prendere il cestello se si sa di dover prendere poco e controllare i prodotti prima di arrivare in cassa per valutare l’effettiva necessità di quanto scelto. Ultimo consiglio, sempre gettonato: andare al supermercato a stomaco pieno.