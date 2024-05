nofake, a Monza il gazebo di Confcommercio: “Non comprare contraffatto”

Un gazebo per sensibilizzare la popolazione a non comprare oggetti contraffatti. Giovedì 9 maggio a partire dalle 9.30 approda in piazza San Paolo, a Monza, l’iniziativa “Non farti ingannare, acquista originale”. Un evento organizzato da Confcommercio Monza con la collaborazione di FederModa Milano e la polizia locale per contrastare la contraffazione e confrontarsi con i cittadini sui temi dell’abusivismo commerciale.

“Si tratta di un’iniziativa a tutela della legalità, contro la concorrenza sleale per la salvaguardia della salute dei cittadini” precisa il presidente di Confcommercio Monza Domenico Riga. Quando si acquista un prodotto contraffatto non si pensa minimamente ai pericoli per la propria salute. “Invece- sottolinea il segretario dell’associazione territoriale di Confcommercio Alessandro Fede Pellone– questi oggetti vengono trattati con sostanze chimiche dannose e persino con solventi cancerogeni o vengono realizzati con materiali di scarsa qualità”.

A Monza il gazebo per sensibilizzare sulla contraffazione: anche prodotti alimentari

Il più delle volte si tratta di abiti, calzature e accessori, ma non mancano casi di prodotti alimentari e sigarette. Lo scorso anno la guardia di finanza del Comando Provinciale di Monza, come ha ricordato un ufficiale durante la presentazione dell’iniziativa, aveva sequestrato oltre due quintali di tabacchi di contrabbando. Le sigarette erano contenute in pacchetti di un noto marchio e sembravano originali. Invece, oltre a essere prive dei contrassegni fiscali, contenevano tabacco altamente tossico.

Secondo i commercianti la sola attività di repressione, seppur fondamentale, rischia di rivelarsi vana se non si agisce per ridurre la domanda di merce contraffatta attraverso campagne di socializzazione e informazione. In occasione della giornata del Made in Italy, Federmoda ha ideato con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un manualetto per motivare la scelta di comprare solo capi originali.

A Monza il gazebo contro la contraffazione: anche l’hastag #nofake

“Il Made in Italy-ha ricordato Pierangelo Sala, vicepresidente di Confcommercio Monza e consigliere Federmoda-è il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo quello di una nota bibita e di una carta di credito e per questo molto copiato. Occorre agire per sensibilizzare la popolazione, a partire dai più giovani”.

Per questo sono stati creati l’hashtag #nofake e magliette a tema. Nel gazebo saranno distribuiti opuscoli informativi e saranno esposti prodotti di marchi contraffatti come esempio. Con i commercianti vi saranno agenti della polizia locale, rappresentanti dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e di INDICAM- Associazione Italiana per la tutela della Proprietà Intellettuale. Il gazebo farà tappa a Lissone il 1° giugno.