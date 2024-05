Metropolitana a Monza: servono quasi dieci anni prima che entri in servizio

Si allungano i tempi per l’avvio dei cantieri per il prolungamento della metropolitana a Monza: l’inizio dei lavori potrebbe slittare al 2027 e il tracciato potrebbe essere inaugurato nel 2033. La conferma che il cronoprogramma fissato alcuni anni fa non sarà rispettato è arrivata giovedì 16 nel corso dell’audizione dei vertici di MM e del Comune di Milano davanti alla commissione regionale mobilità e trasporti.

Entro metà giugno, ha spiegato Salvatore Barbara del Comune di Milano, la Regione dovrebbe completare la redazione del paur, il provvedimento che comprende tutte le autorizzazioni necessarie a eseguire l’opera: a quel punto i tecnici potranno aggiornare il progetto sulla base delle prescrizioni fornite e potranno capire se sarà necessario integrare i 1.265 milioni di euro dell’attuale quadro economico. Il nuovo disegno della linea 5 dovrebbe essere ultimato entro dicembre: la ricerca di eventuali fondi procederà di pari passo con la preparazione dei documenti per la pubblicazione della gara con cui saranno assegnati i lavori che potrebbe essere bandita entro la fine del 2025, ovvero un anno dopo rispetto a quanto previsto finora.

Metropolitana a Monza: anche Bettola (M1) è ancora nel guado

Potrebbe essere meno lineare il percorso per la ripresa del prolungamento della linea 1 a Bettola, dove dovrebbe incrociare la 5 lilla. L’intervento, che avrebbe dovuto essere ultimato per l’Expo 2015, è fermo da circa un anno a causa della risoluzione del contratto chiesta dall’impresa: per pubblicare una nuova gara, che potrebbe assorbire sette mesi è, però, necessario reperire 38 milioni di euro che coprano i rincari dei materiali, di cui 21 dovrebbero essere erogati dal ministero delle Infrastrutture. I cantieri, infine, dovrebbero richiedere dai 41 ai 47 mesi.

Metropolitana a Monza e il mutuo da 27 milioni del Comune

«Ogni nuovo ritardo per l’avvio dei lavori per la M5 è una preoccupazione in più per Monza – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – così come la ricerca di fondi per la M1 dato che il Comune ha firmato un mutuo da 27.500.000 euro per la lilla: si tratta di un impegno molto importante». Pilotto ha, quindi, proposto il rilancio della collaborazione tra i comuni e la Regione con l’obiettivo di battere cassa al ministero.

Metropolitana a Monza: le proposte dei consiglieri regionali

Senza denari freschi non si uscirà dallo stallo, ha notato la consigliera di Lombardia Migliore Martina Sassoli che ha chiesto l’audizione: «La Regione – ha suggerito – dovrebbe fare da cabina di regia per cercare di arrivare alla definizione del quadro economico». «Sulla 5 – ha aggiunto – è necessario ragionare il più possibile: si parla di questa opera almeno dal 2001 e, considerato che i lavori dureranno 5,5 anni, rischiamo di arrivare al 2033» senza vedere in funzione i treni.

Una stretta sui tempi è stata auspicata anche dal democratico Gigi Ponti: «La Regione – ha affermato – dovrà farsi parte diligente nel caso servano altre risorse perché è importante che non ci siano rallentamenti». Ha quindi condiviso la richiesta che il Pirellone convochi un tavolo per capire dove cercare i fondi che mancano per rilanciare il prolungamento della linea 1 a Bettola.