Monza, portici di piazza Duomo: «Situazione intollerabile, anche attività illecite»

«Sotto i portici di piazza Duomo la situazione è intollerabile». Lunedì in consiglio comunale il forzista Massimiliano Longo ha puntato il dito contro «la compagnia che staziona nella piazza principale della città e che non si limita a sporcare e a gettare rifiuti ovunque, ma svolge attività illecite e nasconde le sostanze proibite in luoghi alle spalle del Duomo» di Monza.

Monza, portici di piazza Duomo: «Criticità seria, attenzione alta»

«Non è una bella immagine per i visitatori» ha commentato sollecitando l’intervento dell’amministrazione. «Piazza Duomo è una criticità seria – ha ammesso l’assessore Ambrogio Moccia – ed è tra le priorità: la polizia locale ha effettuato molti interventi e confido che i risultati arriveranno».