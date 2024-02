Stazione di Monza, fermato dalla polizia cerca di disfarsi di mezzo chilo di hashish

Su un treno con mezzo chilo di droga. Ha cercato di disfarsene gettandola a terra, alla stazione di Monza, mentre gli agenti stavano portandolo nel Posto di Polizia Ferroviaria. Un 19enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Il giovane, di origini marocchine, nel primo pomeriggio di lunedì 5 febbraio, è stato sottoposto a controllo con un connazionale mentre si trovava a bordo del treno regionale Saronno – Albairate, in transito alla stazione di Desio. Entrambi non sono passati inosservati in quanto già noti alle Forze dell’Ordine perché soliti frequentare la stazione ferroviaria di Monza.

La droga sequestrata dalla Polizia in stazione

Stazione di Monza, un 19enne marocchino con mezzo chilo di hashish arrestato per spaccio

Il 19enne, irregolare in Italia e già noto per reati specifici e anche destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore, dicono dalla Questura brianzola, si sarebbe mostrato insofferente al controllo tanto da rendere necessario, una volta raggiunta la stazione ferroviaria di Monza, condurlo presso gli Uffici della Polizia. In quel momento il giovane straniero avrebbe tentato la fuga gettando al contempo a terra un panetto contenente 508 grammi di hashish.

Prontamente bloccato, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a giudizio direttissimo, è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza e di Milano.

Monza, a gennaio la Polizia ferroviaria ha identificato 400 persone e ne ha denunciate due

A gennaio il personale della Polizia di Stato in servizio presso il posto di polizia ferroviaria di Monza ha identificato circa 400 persone e deferito in stato di libertà un italiano di 55 anni, responsabile di aver violato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, e un altro cittadino italiano di 52 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri e di una tronchese.