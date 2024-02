Besana, cinque minorenni e due bilancini per la droga in una casa in ristrutturazione

Cinque ragazzi tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni, sono stati trovati, dai carabinieri della locale Stazione dell’Arma, dopo una segnalazione, in uno stabile temporaneamente disabitato e in fase di ristrutturazione, a Besana in Brianza.

Besana, i ragazzi tra i 15 e i 16 anni affidati ai genitori dai carabinieri

Nell’edificio, dopo un controllo approfondito, i militari hanno rinvenuto due bilancini elettronici comunemente usati per pesare sostante stupefacenti, posti sotto sequestro. I ragazzi, tutti identificati, sono stati affidati ai genitori. Si tratta di uno degli esiti dei controlli effettuati nel fine settimana dalle Compagnie Carabinieri di Desio e Seregno: “con finalità preventive e di contrasto a fenomeni illeciti e di degrado nell’area settentrionale della provincia”.