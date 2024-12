Lentate sul Seveso, incidente in via per Mariano: undici persone coinvolte, anche tre minori

Incidente stradale con due auto coinvolte a Lentate sul Seveso, nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, lungo via per Mariano, temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Ad essere coinvolte una Tesla e una utilitaria Opel, in quest’ultima due occupanti sono rimasti imprigionati nell’abitacolo e i vigili del fuoco li hanno estratti tagliando le portiere della vettura. Sono in condizioni abbastanza gravi ma coscienti. Illeso il conducente della Tesla.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco da Lazzate e Seregno (volontari ed effettivi), oltre che personale paramedico inviato al 118 su due ambulanze della Croce rossa e l’automedica da Cantù. Nel frattempo inviato anche l’elisoccorso da Como. Presenti anche i carabinieri della stazione di Lentate con a supporto i colleghi della Radiomobile di Seregno. Undici, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza, urgenza le persone coinvolte, anche tra minori dai 9 ai 14 anni, una delle quali soccorsa in codice rosso.

(Notizia in aggiornamento)