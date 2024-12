Tamponamento a catena sulla Statale 36 tra Briosco e Giussano: code chilometriche verso Milano

Code chilometriche che si allungano fino a Nibionno per un altro incidente stradale, dopo quello avvenuto nel pomeriggio a Lentate, questa volta sulla Statale 36 Valassina, tra Briosco e Giussano, in direzione Milano. Si sono tamponate ben 5 vetture con una decina di persone coinvolte. Nessuna sarebbe in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 36 verso Milano, code chilometriche

Sul posto il 118 ha dirottato l’automedica di Monza, già in zona per un altro evento. Presente anche una pattuglia della Polstrada di Monza oltre che due ambulanze. Dato il numero di mezzi e persone coinvolte il traffico è bloccato con code chilometriche che si allungano fino a Nibionno.