Monza: arrestato per spaccio due volte in una sola settimana finisce in carcere

Arrestato due volte in una settimana, per spaccio di droga. Protagonista un 24enne di origine tunisina. Nel pomeriggio di martedì 28 febbraio è stato notato dagli agenti di una Volante della Polizia di Stato allontanarsi da un gruppo, in via Arosio, ed effettuare “un rapido scambio” con un altro soggetto, un cittadino egiziano regolare sul territorio italiano, subito fermato e trovato con 4,5 grammi di hashish che avrebbe detto di avere acquistato poco prima a 10 euro.

Monza: il 24enne irregolare in Italia trovato con droga e 570 euro

Il 24enne è stato poco dopo intercettato in corso Milano. Perquisito, è stato trovato in possesso di 19 grammi di hashish e circa 570 euro in contanti, di piccolo taglio, verosimilmente “riconducibili alla precedente attività di spaccio di quella giornata”. Irregolare sul territorio nazionale, il giovane è stato tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.

Monza, il secondo arresto in via Manzoni e il carcere

Lunedì 4 marzo gli Agenti della Squadra Volanti hanno visto nuovamente il 24enne in via Manzoni, sarebbe stato di nuovo intento a cedere sostanza stupefacente ad un altro soggetto che alla vista delle Volanti si è immediatamente dato alla fuga su una bicicletta disperdendosi nel traffico. Il 24enne, invece, avrebbe gettato un involucro di plastica nel cestino di una bicicletta presente nei pressi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri dal perso lordo di 2,80 grammi e 0,80 grammi. Recuperato anche l’involucro precedentemente gettato con un peso lordo di 10,72 grammi. Questa volta per il 24enne si sono aperte le porte del carcere.