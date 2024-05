Clamoroso ma atteso successo al Cineteatro Nuovo di Arcore per il concerto inaugurale della seconda edizione del Festival dei Giovani. Sul palco della sala arcorese, martedì 30 aprile, Leo Gassmann ha incantato per più di due ore la platea gremita con la sua musica, ma soprattutto il suo carisma, la sua umiltà e spontaneità.

Arcore: Leo Gassmann fa impazzire il cineteatro Nuovo, fan in via San Gregorio fin dalle 14.30

Una bella serata inaugurale di un altrettanto bella iniziativa, che lo stesso Gassmann ha confermato essere stata “la Serata”: il concerto più bello che lui e i suoi ragazzi abbiano mai fatto. Un’atmosfera amichevole, e intima (rispetto al concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma, il giorno dopo), con fan davanti al teatro sin dalle 14.30 del pomeriggio della giornata di martedì e uno zoccolo duro di fan arrivate da Roma.

Un bellissimo concerto nel quale Gassmann ha portato le sue canzoni più famose, tutte da cantare, così come le nuove e uscite ed un brano inedito. Commovente parte della serata è stata quando ha cantato insieme a una sua fan diversamente abile sulla scalinata del palco del Nuovo.

Arcore: Leo Gassmann e l’emozione di Evy De Marco

«Sono super emozionata ma anche super felice di vedere questa platea così numerosa – ha esordito l’assessore alla cultura Evy de Marco dando inizio allo spettacolo e vedendo numerosissime famiglie e ragazzini arcoresi in sala – Leo Gassmann è un ragazzo di grande talento che farà una grandissima carriera e sono onorata che i primi passi del suo nuovo tour passino da Arcore. Questo è di buon augurio per noi che dobbiamo crescere e per lui, che è già grande, ma che può diventare grandissimo. Siamo riusciti a realizzare questo evento grazie all’aiuto economico dei nostri sponsor tra cui Siae e Regione Lombardia».

Arcore: Leo Gassmann e la soddisfazione di Bono e Corbetta

Presente alla serata, oltre alle istituzioni comunali, anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta che ha elogiato l’iniziativa arcorese di dedicare una kermesse di eventi ai giovani dicendo: «In giro esistono davvero pochi eventi di questo tipo: festival dedicati unicamente a giovani e ragazzi. Io ho la fortuna di avere una visione provinciale e vi assicuro che è difficile trovare iniziative specifiche rivolte ai giovani, dove si mette in mostra l’arte e la capacità artistica di tanti ragazzi».

«Sono convinto che la seconda edizione del Festival dei Giovani sarà un grande successo, come quella dell’anno scorso – ha commentato il sindaco Maurizio Bono nel corso della serata – come dice il motto del Festival, ideato dalla nostra assessore Evy De Marco, questo è un palcoscenico per i giovani, un’occasione unica che vogliamo dare a tutti gli amici e a tutti i ragazzi di Arcore per sentirsi veramente protagonisti».