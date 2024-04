Attesissima apertura in grande stile per la seconda edizione del Festival dei Giovani, organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Arcore: al teatro Nuovo martedì 30 aprile con il concerto di Leo Gassman (evento gratuito, prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 3342486027 o alla mail a segreteria@cinemanuovoarcore.it).

Arcore: Leo Gassman al Nuovo apre il Festival dei Giovani, inaugurazione il 3 maggio con la danza

«Quest’anno il Festival dei Giovani si apre con un grande evento, la presenza di testimonial d’eccezione: un giovane cantautore e attore ormai affermato – ha esordito l’assessore Elvira De Marco – il 30 aprile vi sarà infatti l’attesissimo concerto di Leo Gassman, presenza esterna ad Arcore, mentre l’inaugurazione arcorese vera e propria avverrà il 3 maggio con lo spettacolo di musica e danza curato dalle maestre Gisella Pezzaglia e Cristina Dominguez e presentato dal consigliere Renzella».

In programma poi le esibizioni coreutiche di Dance Gallery, gli spettacoli delle scuole, scuole di musica, corpo musicale e cori arcoresi. A partire da metà maggio inizieranno invece le masterclass di musica e comunicazione e le esibizioni dei professionisti, come la pianista Greta Lobefaro e la chitarrista arcorese Clara Ciliberti.

«Il festival ha una duplice valenza – ha continuato De Marco – sia quella di promuovere le capacità ed il talento dei nostri ragazzi, incoraggiandoli e dando loro un’opportunità per esibirsi, sia quella di formarli e farli riflettere».

Arcore: Leo Gassman al Nuovo apre il Festival dei Giovani, iniziative diffuse

Quest’anno le iniziative non si terranno soltanto in villa Borromeo ma coinvolgeranno anche altre aree della città come il Cineteatro Nuovo, la frazione di Cascina del Bruno la biblioteca civica e le scuole. «Ringrazio il grandissimo lavoro che sta facendo il nostro assessore per l’organizzazione di questo festival che ha ormai raggiunto la seconda edizione – ha aggiunto il consigliere delegato a teatro ed associazionismo Marcello Renzella – l’anno scorso abbiamo intrapreso per la prima volta questo percorso che si è rivelato essere un successo. Il cartellone di quest’anno, proprio a partire dall’esperienza della scorsa edizione, è stato ampliato in modo molto interessante».