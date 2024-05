Concorezzo celebra Gatto Panceri: una panchina “artistica” e concerto in Villa Zoia

Concorezzo omaggia il suo cantautore. Sono stati messi a calendario per il mese di maggio due appuntamenti dedicati a Gatto Panceri per sottolineare il forte legame con il territorio dell’artista. Il primo è previsto per sabato 18 maggio alle 18 nel parco di villa Zoia.

Concorezzo celebra Gatto Panceri: sabato 18 maggio l’inaugurazione della panchina dedicata a “Un qualunque posto”

In programma l’inaugurazione di una panchina dedicata alla canzone “Un qualunque posto”, che venne scritta da Panceri nel 1991 proprio mentre si trovava all’interno del parco. Per celebrare questo importante successo e il suo legame con la città di Concorezzo, l’amministrazione comunale ha scelto di installare una panchina decorata con il testo della canzone. Un modo per dedicare uno spazio concreto a questo ricordo e far risuonare le canzoni del cantautore canzone ancora più forti in tutta la città. Sul retro della panchina è installato un pannello che ospiterà, a rotazione, dipinti e disegni di artisti concorezzesi.

Concorezzo celebra Gatto Panceri: il 25 maggio concerto in Villa Zoia tra nuovi e storici successi

Il 25 maggio invece alle 21, sempre nel parco di Villa Zoia, è in programma l’appuntamento con la musica di Gatto Panceri. Il cantante si esibirà sul palco in un mix di nuovi e storici successi. Un appuntamento che arriva dopo il grande successo del 17 marzo del 2021 al Cineteatro San Luigi. Un appuntamento che registrò il tutto esaurito e che segnò la ripartenza delle iniziative culturali in presenza dopo la pandemia.

Concorezzese doc, Luigi Giovanni Maria Panceri detto Gatto, nel corso della usa carriera è stato presente tre volte al Festival di Sanremo come cantante e sette volte come autore. Ha scritto canzoni per artisti del calibro di Andrea Bocelli, come la celebre “Vivo per lei” cantata con Giorgia, Mietta, Morandi, Syria.