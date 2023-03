Concorezzo su Isoradio: la città raccontata dai suoi protagonisti

Rai Isoradio ha fatto tappa a Concorezzo. Lunedì 13 marzo la città è stata protagonista della puntata di “Le casellanti”, il programma radiofonico itinerante che racconta l’Italia attraverso la voce e le particolarità di un borgo di volta in volta diverso. I microfoni dello speaker Ivan Cardia si sono accesi dalle 11 alle 12 in via Libertà e sono stati diversi i concorezzesi protagonisti del collegamento.

Concorezzo Isoradio

Concorezzo su Isoradio: chi è intervenuto

Dal celebre cantautore Gatto Panceri, al sindaco Mauro Capitanio, dal maratoneta con il vizio delle ultra-distanze Michele Zocco, all’Artigiano del gusto, lo chef Paolo Fumagalli, fino al musicista produttore Andrea Mandelli – anche visto in alcune puntate dell’ultima edizione di X Factor con i Tropea – e tanti altri cittadini.

Concorezzo su Isoradio: «Modo intelligente di condividere il bello di ogni borgo»

“Grazie a Isoradio e a Ivan Cardia che hanno raccontato il fascino di Concorezzo tra storia, cucina, sport, arte e tanti sorrisi (non perdetevi il podcast) – il commento affidato ai social dal sindaco Mauro Capitanio – Un modo intelligente di condividere il bello che ogni borgo d’Italia sa esprimere. Poi Cuncuress è sempre Cuncuress”.