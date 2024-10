La Finanza sequestra giocattoli per 140mila euro in due magazzini di Villasanta e Concorezzo

Una marea di giocattoli, 59mila pezzi tra peluche, bambole e trombette ma anche portachiavi, adesivi lucidi, penne, perline colorate per un valore commerciale di oltre 140mila euro sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza durante controlli in due esercizi brianzoli di Villasanta e Concorezzo. Gli oggetti, esposti in vendita al pubblico e in magazzino, sono risultati privi della marchiatura “CE” e quindi non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

Il sequestro di 59mila giocattoli in Brianza: privi della marchiatura CE

Il piano d’azione è stato sviluppato dai Finanzieri del Gruppo di Monza anche in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato. Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato, gli articoli in commercio sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed i legali rappresentanti delle due imprese nonché di un importatore laziale segnalati alle competenti Camere di Commercio “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”.