Associazione produttori su Luganega di Monza prodotto tradizionale lombardo

L’inserimento della Luganega di Monza tra i 273 Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Lombardia e nell’elenco nazionale istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali inorgoglisce naturalmente l’Associazione Produttori Luganega di Monza che dal 2022 raccoglie alcuni produttori dell’insaccato atigianale brianzolo.

L’associazione aveva inoltrato la domanda in Regione Lombardia a giugno 2024, poco meno di un anno dopo la Luganega può a tutti gli effetti essere certificata come un simbolo identitario della Brianza.

L’associazione produttori della luganega di Monza alla VIlla reale: Aurelio Sala

Luganega di Monza prodotto tradizionale lombardo, la soddisfazione dell’Associazione: «Un riconoscimento che premia gli artigiani»

«Abbiamo accolto questa notizia con grande soddisfazione, è un premio che ripaga l’impegno infuso dalla nostra associazione durante tutto l’iter della richiesta. Abbiamo seguito con attenzione la fase istruttoria, ponendo un punto fermo fondamentale nella tutela di un prodotto unico e ben riconoscibile. Si tratta di un riconoscimento che va a sostenere e rafforzare il nostro progetto di una valorizzazione complessiva che unisca storia, economia, ambiente, cultura ed enogastronomia. Da buoni brianzoli, siamo fin da subito al lavoro per organizzare, nelle prossime settimane, nuove iniziative ed eventi per far conoscere ed apprezzare la Luganega di Monza, con il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni», ha commentato il presidente dell’Associazione, Aurelio Sala.