Monza: i Park Angel confermati per tre anni ai Giardini reali

I 35 Park Angels volontari continueranno a vegliare sui Giardini reali di Monza con l’intento di salvaguardarli ed evitare comportamenti poco disciplinati da parte del pubblico: il Comune ha rinnovato per altri tre anni il patto di collaborazione con il gruppo che dal 2020 è impegnato a sensibilizzare i visitatori sulla tutela della fauna e della flora oltre che a far rispettare il regolamento che vieta di entrare in bicicletta, cogliere fiori e lasciare i cani liberi di correre. I volontari, inoltre, collaborano con la polizia locale e le guardie ecologiche e intervengono in caso di segnalazione di animali feriti. Chi volesse unirsi può inviare una mail a benicomune@comune.monza.it.

I Park Angel in Comune nel 2021 – foto di repertorio

