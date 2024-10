Monza, nel furgone ha droga per 700mila euro incartata come dolci Kinder e Mars

La droga, 68 chili, era confezionata in incarti di dolciumi come “Kinder maxi”, “Kitkat”, “Mars” e “Snickers” in tre sacchetti di cellophane: è stata scovata dai militari della Finanza del Gruppo di Monza con l’ausilio di una pattuglia del servizio di pubblica utilità “117” a bordo di un furgone condotto da un cittadino d’origine marocchina 48enne, tratto in arresto.

Monza, con 68 chili di droga nel furgone: arrestato dalla Finanza

Le Fiamme gialle monzesi hanno intercettato il mezzo e insospettiti dall’atteggiamento del conducente hanno proceduto alla ispezione del veicolo trovando l”ingente quantitativo di hashish, che al consumo avrebbe potuto fruttare oltre 700mila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 48enne, già noto per reati specifici, arrestato in flagranza per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la locale casa circondariale.