Beta Utensili di Sovico allestisce la ciclo officina per un laboratorio della Nostra Famiglia

Un laboratorio per la manutenzione e la cura delle biciclette rivolto a ragazze e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. La ciclo officina adatta allo scopo, alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini, è stata allestita grazie al sostegno della Beta Utensili di Sovico e Belfor Italia. L’iniziativa è partita lunedì 21 ottobre: i ragazzi coinvolti, 24 minori in carico al Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo l’Aquilone, impareranno a controllare la pressione delle gomme, a cambiare una ruota o regolare il sellino ma soprattutto potranno disporre di uno spazio formativo e di socialità, dove l’uso e la cura della bicicletta sono veicolo di integrazione e inclusione. L’obiettivo del progetto è aumentare il senso di autonomia dei partecipanti, come spiega il Coordinatore degli educatori Giorgio Cattaneo: “lavoriamo per far crescere i nostri ragazzi: per insegnare loro ad essere autonomi, occorre sfruttare i loro interessi. Grazie a questo progetto impareranno a mantenere il focus sul compito durante la sua esecuzione, fino al suo completamento. Un modo divertente per andare lontano”.

Prevista una serie di incontri pratici e teorici sull’utilizzo degli strumenti necessari per effettuare le riparazioni. Tutor delle attività saranno gli educatori dell’Associazione, accompagnati anche dai volontari ANAP di Confartigianato Imprese Lecco, che metteranno a disposizione la loro esperienza. “Abbiamo sostenuto con grande piacere la creazione della nuova ciclo-officina de La Nostra Famiglia attraverso la fornitura dei nostri utensili e attrezzature per la manutenzione della bicicletta per offrire un contributo concreto all’importante percorso riabilitativo e formativo dei giovani coinvolti nel progetto – ha commentato Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta -. In Beta siamo molto attenti alle esigenze del nostro territorio e contribuiamo sempre volentieri a progetti di integrazione sociale, che assumono ancora più valore e significato quando riguardano il presente e il futuro dei nostri ragazzi.”